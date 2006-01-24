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    НБА. «Лейкерс» обыграли «Бруклин» в гостях, «Даллас» победил «Портленд»

    Теги результаты Кливленд Даллас Лейкерс Бруклин Портленд НБА Вашингтон Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.

    «Лейкерс» Джеймса обыграл в гостях «Бруклин» Ирвинга. «Даллас» на выезде одержал победу над «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Вашингтон 112:124 (24:29, 37:39, 25:32, 26:24)
    Дата проведения
    24 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Секстон (29), Лав (21), Гарлэнд (13), Осман (9), Томпсон (6) – старт; Нэнс (22 + 12 подборов), Маккинни (7), Хенсон (3), Экзам (2), Деллаведова (0).
    Вашингтон
    Бил (36 + 8 передач), Томас (13), Брайант (9), Маинми (7 + 7 подборов), Пэйтон (0) – старт; Смит (17), Бертанс (17), Бонга (9), Браун (8 + 8 подборов), Макрэй (4), Пасечник (4), Уильямс (0).

    Бруклин – Лейкерс 113:128 (35:38, 35:37, 24:29, 19:24)
    Дата проведения
    24 января, 04.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Ирвинг (20), Принс (18), Динуидди (7 + 7 подборов + 13 передач), Аллен (7 + 8 подборов), Харрис (6) – старт; Леверт (16), Чендлер (15), Темпл (11), Куруц (8), Пинсон (5), Чиозза (0), Муса (0), Луваву-Кабарро (0).
    Лейкерс
    Джеймс (27 + 12 подборов + 10 передач + 5 потерь), Дэвис (16 + 11 подборов), Грин (14), Ховард (14 + 12 подборов), Брэдли (2) – старт; Кузма (16), Колдуэлл-Поуп (11), Карузо (8), Дадли (8), Рондо (7 + 10 передач), Дэниелс (3), Кук (2).

    Портленд – Даллас 125:133 (37:45, 26:33, 27:25, 35:30)
    Дата проведения
    24 января, 06.30, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Лиллард (47 + 8 передач + 5 потерь), Ариза (21 + 7 подборов), Энтони (16 + 11 подборов), Уайтсайд (14 + 10 подборов), Саймонс (5) – старт; Трент (20), Свэниган (2), Хезоня (0).
    Даллас
    Дончич (27 + 9 передач), Порзингис (20), Сет Карри (17), Хардуэй (11), Финни-Смит (11 + 10 подборов) – старт; Брансон (17), Клебер (15), Райт (9 + 8 подборов), Джексон (6).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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