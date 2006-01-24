НБА. «Лейкерс» обыграли «Бруклин» в гостях, «Даллас» победил «Портленд»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.
«Лейкерс» Джеймса обыграл в гостях «Бруклин» Ирвинга. «Даллас» на выезде одержал победу над «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Секстон (29), Лав (21), Гарлэнд (13), Осман (9), Томпсон (6) – старт; Нэнс (22 + 12 подборов), Маккинни (7), Хенсон (3), Экзам (2), Деллаведова (0).
- Дата проведения
- 24 января, 04.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Ирвинг (20), Принс (18), Динуидди (7 + 7 подборов + 13 передач), Аллен (7 + 8 подборов), Харрис (6) – старт; Леверт (16), Чендлер (15), Темпл (11), Куруц (8), Пинсон (5), Чиозза (0), Муса (0), Луваву-Кабарро (0).
- Дата проведения
- 24 января, 06.30, «Moda Center»
- Портленд
- Лиллард (47 + 8 передач + 5 потерь), Ариза (21 + 7 подборов), Энтони (16 + 11 подборов), Уайтсайд (14 + 10 подборов), Саймонс (5) – старт; Трент (20), Свэниган (2), Хезоня (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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