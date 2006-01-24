НБА. «Лейкерс» обыграли «Бруклин» в гостях, «Даллас» победил «Портленд»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли три матча.

«Лейкерс» Джеймса обыграл в гостях «Бруклин» Ирвинга. «Даллас» на выезде одержал победу над «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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