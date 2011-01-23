Чемпионат Европы. Алиев, Даниелян, Самарин, Бржезина и Квителашвили покажут произвольные программы

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Сегодня в австрийском Граце на чемпионате Европы по фигурному катанию мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует чешский фигурист Михал Бржезина, Дмитрий Алиев – 2-й, Артур Даниелян – 3-й.

Чемпионат Европы 

Грац, Австрия 

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 20.30 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (сайт), с 23.30 – Первый канал (ТВ)

Вторая разминка

9. Николай Майоров (Швеция)

10. Александр Самарин (Россия) – 21.55

Третья разминка

13. Марк Городницкий (Израиль)

14. Габриэле Франгипани (Италия) 

15. Даниэль Грассль (Италия)

16. Маттео Риццо (Италия)

17. Алексей Быченко (Израиль)

18. Александр Селевко (Эстония)

Четвертая разминка

19. Поль Фентц (Германия) 

20. Денис Васильев (Латвия)

21. Морис Квителашвили (Грузия)

22. Артур Даниелян (Россия) – 0.00

23. Дмитрий Алиев (Россия) – 0.08

24. Михал Бржезина (Чехия) 

Положение после короткой программы

1. Михал Бржезина (Чехия) – 89,77

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 88,45

3. Артур Даниелян (Россия) – 84,63

4. Морис Квителашвили (Грузия) – 82,77

5. Денис Васильев (Латвия) – 80,44

6. Поль Фентц (Германия) – 80,41

7. Маттео Риццо (Италия) – 79,07

8. Алексей Быченко (Израиль) – 78,27

9. Александр Селевко (Эстония) – 77,45

10. Габриэле Франгипани (Италия) – 76,91

11. Даниэль Грассль (Италия) – 76,61

12. Марк Городницкий (Израиль) – 76,20

13. Александр Самарин (Россия) – 74,77

14. Николай Майоров (Швеция) – 74,39

🎧 Когда Трусову трясет на льду, кто похож на швабру и где в танцах предварительные ласки? Мы запустили подкаст о фигурке!

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