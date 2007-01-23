Уткин – футболистам: «Не нужно идти в «Зенит». Получите деньги, но перестанете принадлежать себе»

Журналист Василий Уткин высказался о возможном переходе форварда Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«Представьте себе, что вы посыпаетесь и узнаете, что отныне вы муж буфетчицы Зины, которая работает в Ачинске. И вы сейчас же должны туда лететь и исполнять свои супружеские и прочие семейные обязанности, что бы под этим ни подразумевалось. Она чья-то родственница, все сложно, какие-то обязательства можно придумать. Вы злобный человек, что ли, не можете помочь женщине? Вот в такой ситуации оказался Кокорин.

Одним утром Кокорин проснулся и узнал, причем не от тренера, не от агента, что он теперь игрок другого клуба. И тренер узнал об этом то ли от него, то ли из информационных сайтов. А его агент узнал об этом после обеда, так как это никого не волнует, что у него вообще есть агент.

Вернулось из отпуска руководство «Газпрома». Чтобы решить судьбу футболиста, им совершенно необязательно разговаривать с тренером, спортивным директором и так далее. Просто взяли и отправили.

В «Сочи» до этого ухало 9, 10 или сколько там [игроков «Зенита»] – их там, по-моему, отправляли на вес. Совершенно из самых добрейших побуждений – им же надо где-то играть.

Складывается редкая ситуация: все чувствуют себя идиотами. Все пресс-службы, все сайты и клубное телевидение, все тренеры, футболисты, которые понимают, что с ними это тоже может произойти в любой момент.

Радикально ничего изменить нельзя, но можно проделать работу над ошибками. Уважаемые футболисты, вам ни при каких обстоятельствах не нужно идти в «Зенит». Вы получите деньги, но перестанете сами себе принадлежать.

Дальше с вами сделают абсолютно все, что угодно. Вы не принадлежите себе ни в каком смысле. Идти в «Зенит» не нужно ни в зрелом возрасте, ни в юном, ни в детском.

В детском не нужно, потому что ни один футболист из школы «Зенита» напрямую в первую команду не попадает», – сказал Уткин.

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»

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