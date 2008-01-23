«Динамо» договорилось о трансфере Комличенко за 3,5 млн евро

Форвард «Млада-Болеслава» Николай Комличенко, скорее всего, перейдет в «Динамо».
Руководство московского клуба договорилось о трансфере 24-летнего футболиста, сообщает «Спорт-Экспресс».
Комличенко осталось пройти медосмотр. В случае отсутствия проблем со здоровьем с футболистом заключат контракт.
По информации журналиста Сергея Егорова, сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро, а контракт будет рассчитан на 4,5 года.
Комличенко забил 39 мячей за полтора сезона в Чехии, сейчас он делит первое место в списке бомбардиров чемпионата с 10 голами. На игрока чешского клуба также претендовали «Локомотив» и «Рубин».