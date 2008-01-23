КХЛ может перенести матч «Куньлуня» из Китая из-за распространения коронавируса

прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса в Китае.

«Лига обеспокоена сложившейся в КНР ситуацией в связи с распространением коронавируса. Клубу осталось провести два домашних матча регулярного чемпионата КХЛ.

16 декабря лига перенесла матч с ЦСКА, который состоится 2 февраля 2020 года, в Москву из-за распоряжения правительства КНР о невозможности проведения массовых спортивных мероприятий в стране во время празднования китайского Нового года с 25 января по 2 февраля 2020 года.



После получения дополнительных разъяснений по ситуации КХЛ примет решение о месте проведения домашней игры с рижским «Динамо» 24 февраля. В случае попадания клуба в плей-офф, данный вопрос будет рассмотрен дополнительно», – сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее Главное государственное управление по вопросам спорта Китая приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля в связи с распространением нового коронавируса. Об этом стало известно из сообщения Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта КНР.

По последним данным, число заболевших в различных провинциях Китая достигло 613 человек, 17 умерли.