«Челси» попробует подписать Чалова, если не арендует Кавани (Daily Express)

«Челси» намерен подписать нападающего в январское трансферное окно.
Лондонский клуб сделал «ПСЖ» предложение об аренде форварда Эдинсона Кавани и готов заплатить 5 миллионов фунтов.
Если сделка сорвется, «Челси» попробует приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова, трансфер которого оценивается в 20 миллионов фунтов, сообщает Daily Express.
Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард хочет пригласить нового игрока в линию атаки в связи с травмой Тэмми Абрахама.
Руководители «Челси» по-прежнему сохраняют интерес к Чалову, которым, как сообщалось ранее, также интересуются «Брайтон» и «Кристал Пэлас».
Чтобы уехать в АПЛ, Чалову мало согласия ЦСКА. Нужна оценка специальной комиссии