«Челси» попробует подписать Чалова, если не арендует Кавани (Daily Express)

Теги ЦСКА ПСЖ Эдинсон Кавани Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Кристал Пэлас Брайтон Тэмми Абрахам Федор Чалов Футбол

«Челси» намерен подписать нападающего в январское трансферное окно.

Лондонский клуб сделал «ПСЖ» предложение об аренде форварда Эдинсона Кавани и готов заплатить 5 миллионов фунтов.

Если сделка сорвется, «Челси» попробует приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова, трансфер которого оценивается в 20 миллионов фунтов, сообщает Daily Express.

Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард хочет пригласить нового игрока в линию атаки в связи с травмой Тэмми Абрахама.

Руководители «Челси» по-прежнему сохраняют интерес к Чалову, которым, как сообщалось ранее, также интересуются «Брайтон» и «Кристал Пэлас».

Чтобы уехать в АПЛ, Чалову мало согласия ЦСКА. Нужна оценка специальной комиссии

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья