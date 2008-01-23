«Челси» попробует подписать Чалова, если не арендует Кавани (Daily Express)

намерен подписать нападающего в январское трансферное окно.

Лондонский клуб сделал предложение об аренде форварда Эдинсона Кавани и готов заплатить 5 миллионов фунтов.

Если сделка сорвется, «Челси» попробует приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова, трансфер которого оценивается в 20 миллионов фунтов, сообщает Daily Express.

Главный тренер «синих» хочет пригласить нового игрока в линию атаки в связи с травмой .

Руководители «Челси» по-прежнему сохраняют интерес к Чалову, которым, как сообщалось ранее, также интересуются «Брайтон» и .

Чтобы уехать в АПЛ, Чалову мало согласия ЦСКА. Нужна оценка специальной комиссии