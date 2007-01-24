Комличенко пройдет медосмотр в «Динамо» в пятницу

Нападающий Николай Комличенко, вероятно, покинет .

В пятницу, 24 января, футболист пройдет медицинское обследование в . После осмотра форвард может заключить с московским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за трансфер россиянина 3,5 миллиона евро.

24-летний форвард – лучший бомбардир чешской лиги. В текущем сезоне Комличенко забил 10 мячей, проведя за «Млада-Болеслав» 15 матчей в чемпионате. Он лидирует среди бомбардиров наряду с тремя другими игроками.