Комличенко пройдет медосмотр в «Динамо» в пятницу

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чехия Млада-Болеслав возможные трансферы Динамо Москва Николай Комличенко Чемпионат.com Футбол

Нападающий Николай Комличенко, вероятно, покинет «Млада-Болеслав».

В пятницу, 24 января, футболист пройдет медицинское обследование в «Динамо». После осмотра форвард может заключить с московским клубом контракт, рассчитанный на 4,5 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за трансфер россиянина 3,5 миллиона евро.

24-летний форвард – лучший бомбардир чешской лиги. В текущем сезоне Комличенко забил 10 мячей, проведя за «Млада-Болеслав» 15 матчей в чемпионате. Он лидирует среди бомбардиров наряду с тремя другими игроками.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья