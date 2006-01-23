«МЮ» не купит Бруну Фернандеша. Глейзер не готов платить 80 млн евро «Спортингу»

и «Спортинг» не договорились о трансфере полузащитника Бруну Фернандеша.

Португальский клуб хотел за 25-летнего хавбека 80 миллионов евро, но совладелец «МЮ» Джоэл Глейзер заблокировал сделку из-за скептических соображений по поводу запрашиваемой цены, сообщает Goal.com.

«Манчестер Юнайтед» предлагал суммарно 60,5 млн евро с учетом бонусов, гарантированная компенсация – 50 миллионов. Бонусные выплаты, в частности, предполагались, если Фернандеш выиграет «Золотой мяч» и «МЮ» станет чемпионом.

Фернандеш забил 15 голов и отдал 13 ассистов в 27 матчах нынешнего сезона.

В прошлом сезоне Бруну Фернандеш забил 31 гол из полузащиты и летом должен был перейти в «МЮ», «Тоттенхэм» или «Реал». Так и не перешел