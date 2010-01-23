Талалаев ушел из «Химок». Клуб с 3-го места ФНЛ сменил вектор развития, задача выйти в РПЛ снята

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев покинул команду.
«В связи с изменением вектора развития клуба ставка будет сделана на воспитанников футбольных школ Московской области.
Специалист выразил желание покинуть клуб – контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.
Благодарим Андрея Викторовича за профессиональную работу, желаем удачи и больших побед в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении клуба.
«Серьезного спонсора у нас нет, поэтому Андрей Викторович решил уйти.
По ряду ведущих игроков есть предложения, ведутся переговоры», – сообщил генеральный директор «Химок» Василий Иванов «Чемпионату».
Член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин рассказал, что у клуба больше нет задачи выйти в Премьер-лигу.
— Андрей Викторович привык добиваться максимальных результатов. А с «Химок» сняли задачу по выходу в премьер-лигу.
— Значит, «Химки» не будут пытаться выйти в РПЛ?
— Нет. Это задача уже снята, – приводит слова Волнушкина «Спорт-Экспресс».
В декабре 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев отказал «Химкам» в увеличении финансирования, порекомендовав найти внебюджетные средства.
На этой неделе появилась информация, что клуб ведет переговоры с двумя инвесторами.
После 25 туров «Химки» занимают в Олимп-ФНЛ третье место, на одно очко отставая от «Торпедо» и на два – от «Ротора».