Талалаев ушел из «Химок». Клуб с 3-го места ФНЛ сменил вектор развития, задача выйти в РПЛ снята

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев покинул команду.

«В связи с изменением вектора развития клуба ставка будет сделана на воспитанников футбольных школ Московской области.

Специалист выразил желание покинуть клуб – контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Благодарим Андрея Викторовича за профессиональную работу, желаем удачи и больших побед в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении клуба.

«Серьезного спонсора у нас нет, поэтому Андрей Викторович решил уйти.

По ряду ведущих игроков есть предложения, ведутся переговоры», – сообщил генеральный директор «Химок» Василий Иванов «Чемпионату».

Член наблюдательного совета «Химок» Александр Волнушкин рассказал, что у клуба больше нет задачи выйти в Премьер-лигу.

— Андрей Викторович привык добиваться максимальных результатов. А с «Химок» сняли задачу по выходу в премьер-лигу.

— Значит, «Химки» не будут пытаться выйти в РПЛ?

— Нет. Это задача уже снята, – приводит слова Волнушкина «Спорт-Экспресс».

В декабре 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев отказал «Химкам» в увеличении финансирования, порекомендовав найти внебюджетные средства.

На этой неделе появилась информация, что клуб ведет переговоры с двумя инвесторами.

После 25 туров «Химки» занимают в третье место, на одно очко отставая от «Торпедо» и на два – от .