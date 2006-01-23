Обамеянг готов перейти в «Барсу» и одобрил переговоры с «Арсеналом»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг готов перейти в «Барселону» этой зимой.

Каталонский клуб намерен усилить атакующую линию в январское трансферное окно в связи с травмой форварда .

В то же время руководство сине-гранатовых понимает, что осуществить сделку будет непросто, так как «Арсенал» не намерен отпускать одного из своих лидеров.

Самому 30-летнему форварду вариант с переходом в «Барселону» интересен, он одобрил переговоры между клубами. Его мнение может оказать значительное влияние на решение «Арсенала».

В текущем сезоне Обамеянг забил 16 голов в 26 матчах во всех турнирах. В настоящее время габонец отбывает 3-матчевую дисквалификацию за удаление в игре с (1:1).

Контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до лета 2021 года.