Татьяна Тарасова: «Чемпионат Европы проходит в настоящем сарае. Не можете провести – отдайте России»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об условиях, в которых проводится чемпионат по фигурному катанию в австрийском Граце.

«Это в прямом смысле дутый шатер, где не циркулирует воздух – мы еще посмотрим, как спортсмены будут кататься в таких условиях. Рафаэль Арутюнян написал, что «непрофессионалы управляют профессионалами», и я с ним совершенно с ним согласна. Проводя соревнования в таких условиях, организаторы не думают об атлетах и принижают статус важнейшего международного старта.

В Сочи-2014 отвечали за каждый объект, понимали – все нужно делать в соответствии с понятием «доступная среда», и сегодня у нас ни один объект не сдается без этого. Все должно быть доступно людям с ограниченными возможностями, и дело не во мне, и не в том, что я хромаю. Нас критикуют и склоняют по-разному, но сегодня чемпионат Европы проводится в настоящем сарае.

Каждый сюда добирался по-своему, как говорится, «редкая птица долетит» до чемпионата.

Не можете провести, не получается – отдайте России, и не надо ничего придумывать. Будут и болельщики, и достойное освещение.

Непонятно, как на комментаторские позиции подниматься и как там работать. Мне кажется, не надо так принижать такие прекрасные соревнования, как чемпионат Европы. Я многократно участвовала в нем, мои спортсмены сколько катались, столько выигрывали их.

Безусловно, вопросы к Международному союзу конькобежцев и оргкомитету, но они скорее всего скажут – они атлеты. Ну тогда сделайте им нормальную среду обитания, удобные автобусы», – сказала Тарасова.

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