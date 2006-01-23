Евролига. «Зенит» против «Олимпиакоса», ЦСКА – «Валенсия», «Химки» в гостях сыграют с «Басконией»

Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги сыграют три российских клуба.

Петербургский «Зенит» примет греческий «Олимпиакос», московский ЦСКА дома встретится с испанской «Валенсией», подмосковные «Химки» в гостях сыграют с испанской «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат

21-й тур

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 17-3, Реал Испания – 15-5, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 14-6, ЦСКА Россия – 14-6, Барселона Испания – 14-6, Панатинаикос Греция – 11-8, Валенсия Испания – 10-10, Милан Италия – 10-10, Црвена Звезда Сербия – 9-11, Химки Россия – 9-11, Фенербахче Турция – 8-12, Виллербан Франция – 8-12, Олимпиакос Греция – 8-12, Баскония Испания – 7-13, Альба Германия – 7-13, Жальгирис Литва – 6-13, Бавария Германия – 6-14, Зенит Россия – 6-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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