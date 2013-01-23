Ротенберг об аренде Кокорина: «Мы должны договориться. Здравый смысл должен восторжествовать»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с арендой нападающего Александра Кокорина.

«Мы обсуждали это [до объявления об аренде], разговаривали сначала с клубом, а потом с ним.

Он был в курсе еще до всех публикаций. Сейчас будем дальше двигать этот вопрос, посмотрим, как все будет происходить.

Считаю, что для Кокорина это было бы большое подспорье, чтобы возродиться как футболисту и вернуться на былые позиции.

Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом», – сказал Ротенберг.

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