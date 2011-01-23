Антон Шипулин: «Происходящее в мировом спорте – политический рычаг для стран, ведущих двойную игру против России»

Олимпийский чемпион Сочи-2014, депутат «Единой России» прокомментировал ситуацию с лишением статуса соответствия Российского антидопингового агентства ( ).

«Происходящее в мировом спорте – это политический рычаг для некоторых зарубежных стран, которые ведут двойную игру против России. Это, как минимум, абсурдно.

Недавно британцы просто отказали Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в том, чтобы передать образцы проб своего спортсмена, чтобы защитить его. А мы пошли на все условия, чтобы восстановить РУСАДА.

Нам восстановили РУСАДА и после этого просто лишают ее статуса и работы. Это навредит и нашим спортсменам, и государству в целом.

Правительство только-только обновилось, и я уверен, что в ближайшее время будут высказаны какие-то предложения, что нам нужно сделать для того, чтобы защитить и наших спортсменов, и честь и достоинство нашей страны.

Мы поняли, что договариваться уже бесполезно. Нашу правоту нужно отстаивать только в судах, тем более у нас есть доказательства, которые могут оправдать наше чистое имя.

Не только Россию, но и другие страны с допингом связывают не очень хорошие истории. Но тем не менее мы это признаем и готовы дальше бороться с проблемой.

А лишение статуса РУСАДА как раз не дает нам возможности очищать наш спорт от допинговых проблем», – заявил Шипулин.

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