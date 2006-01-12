Великий рекорд «Ливерпуля», победы «МЮ» и «Челси», первый гол Златана, допинговые дела олимпийцев могут пересмотреть и другие новости утра

1. Какие же крутые «Ливерпуль» и Клопп! После победы над «Тоттенхэмом» отрыв «красных» от 2-го места уже 16 очков. Более того, «Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы, одержав 20 побед в 21 матче.

Юрген Клопп счастлив, но не торопится праздновать. Моуринью похвалил соперника, но и нашел повод пожаловаться. У Жозе, к слову, дела совсем не складываются.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич» (4:0) и поднялся на 5-е место, но «Челси» сохранил 5-очковый отрыв от «красных дьяволов», уверенно обыграв «Бернли» (3:0). Все результаты дня – здесь.

2. В Серии А лидер оступился – «Интер» упустил победу над «Аталантой» (1:1). Возможно, не хватило Кристиана Эриксена, который договорился с «нерадзурри» о личном контракте.

Зато все налаживается у «Милана» – первый гол вернувшегося Златана помог обыграть «Кальяри» и прервать серию из трех матчей без побед. Ибра забивает уже в четырех десятилетиях и находится в паре шагов от десятки лучших бомбардиров пяти сильнейших европейских первенств.

3. МОК заявил о возможности пересмотра допинговых дел 28 российских спортсменов, оправданных после Сочи-2014. Однако адвокат Артем Пацев уверен, что шансы на пересмотр минимальны.

4. Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону, Россия – 4-я. У женщин лучший результат также показали норвежки, россиянки заняли 7-е место. Владимир Драчев объяснил неудачные результаты в том числе новогодними праздниками.

5. Хави и «Барселона» – теперь серьезно. Переговоры подтверждены официально, представители каталонского клуба находятся в Катаре. Сам Хави, правда, уверяет, что все его мысли только о нынешней команде.

Другая громкая новость из «Барсы» – Луис Суарес ложится на операцию и пропустит 4-6 недель.

6. Трансферы. «Наполи» подписал хавбека «Лейпцига» Демме, а в «Аякс» вернулся Райан Бабел. «Ливерпулю» нужен турецкий вратарь Чакыр, «Милан» интересуется Беговичем, который играл в Азербайджане.

«Рубин» вернул в «Ростов» Кьяртанссона и расторг контракт с Виталием Денисовым. В шорт-листе казанцев капитан сборной Казахстана Исламхан. Семин хочет подписать в «Локомотив» японского форварда Асано, Роберт Боженик не перешел в ЦСКА из-за вмешательства агента.

7. В НХЛ Ковальчук впервые забил за «Монреаль» и принес команде первую за 9 матчей победу – над «Оттавой». «Нью-Джерси» выиграл у «Вашингтона», победная шайба в активе Гусева. Все результаты дня – здесь.

8. В КХЛ «Авангард» обыграл «Барыс», а «Йокерит», уступив «Северстали», прервал серию из 5 побед подряд. «Торпедо» потерпело третье поражение в четырех последних матчах. Все результаты дня – здесь.

9. Сборная России по теннису в полуфинале ATP Cup уступила сербской команде, которая в финале встретится с Испанией.

Андрей Рублев выиграл турнир в Дохе, победив в финале француза Корентена Муте. Это третий титул россиянина в карьере.

10. В НБА «Хьюстон» разгромил «Миннесоту», «Лейкерс» без Леброна и Дэвиса обыграли «Оклахому» и другие результаты.

11. Гандбольная сборная России уступила венграм в стартовом матче Евро-2020 (25:26).

12. Доходы дня. Конор Макгрегор заработает 5 миллионов долларов за бой против Дональда Серроне. А Алина Загитова получала около 10 тысяч долларов за одно выступление в шоу Татьяны Навки.

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