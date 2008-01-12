«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) и лидирует с отрывом в одно очко. У «Юве» матч в запасе

В 19-м туре Серии А «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).
Команда Антонио Конте открыла счет на 4-й минуте – отличился Лаутаро Мартинес – но во втором тайме ответный гол забил Робин Госенс. На 88-й минуте «Аталанта» могла вырвать победу, но вратарь «нерадзурри» Самир Ханданович отразил пенальти в исполнении Луиса Муриэля.
«Интер» сохранил лидерство, набрав в 19 матчах 46 очко, но в воскресенье на первое место может выйти «Ювентус» (45) очков, который в 19-м туре в гостях встретится с «Ромой».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Аталанта».
- Дата проведения
- 11 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Бастони, де Врей, Годин, Бираги, Сенси (Валеро, 71), Кандрева, Гальярдини, Брозович, Лукаку, Мартинес (Политано, 80).
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Аталанта –
Голлини, Хатебур, Гимшити, Толои, Госенс (Кастань, 90), Гомес, Пашалич (Муриэль, 70), Иличич, де Рон, Паломино, Сапата (Малиновский, 53).