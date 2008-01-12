«Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) и лидирует с отрывом в одно очко. У «Юве» матч в запасе

Теги Интер Аталанта серия А Италия результаты Антонио Конте Самир Ханданович Луис Муриэль Робин Госенс Лаутаро Мартинес Футбол

В 19-м туре Серии А «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).

Команда Антонио Конте открыла счет на 4-й минуте – отличился Лаутаро Мартинес – но во втором тайме ответный гол забил Робин Госенс. На 88-й минуте «Аталанта» могла вырвать победу, но вратарь «нерадзурри» Самир Ханданович отразил пенальти в исполнении Луиса Муриэля.

«Интер» сохранил лидерство, набрав в 19 матчах 46 очко, но в воскресенье на первое место может выйти «Ювентус» (45) очков, который в 19-м туре в гостях встретится с «Ромой».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Аталанта».

Интер – Аталанта 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
11 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 4 Мартинес, 1:1 – 75 Госенс.
ИнтерХанданович, Бастони, де Врей, Годин, Бираги, Сенси (Валеро, 71), Кандрева, Гальярдини, Брозович, Лукаку, Мартинес (Политано, 80).
АталантаГоллини, Хатебур, Гимшити, Толои, Госенс (Кастань, 90), Гомес, Пашалич (Муриэль, 70), Иличич, де Рон, Паломино, Сапата (Малиновский, 53).
Предупреждения:
Хатебур (8), де Рон (24), Паломино (42), Сенси (65), Годин (83), Малиновский (89).

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