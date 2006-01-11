Панарин о финале МЧМ-2020: «Наша проблема – выходим как на войну, потом страдаем»

Форвард «Рейнджерс» поделился впечатлениями о прошедшем МЧМ-2020, в финале которого сборная России уступила канадцам (3:4).

«Финал МЧМ смотрел на YouTube. И Ларионов, и Брагин правильно сказали, что игра была красивая, и всем болельщикам понравилось, как наши ребята играли.

Если в том же направлении двигаться, то успех у нас будет. Командная игра, пас, комбинации – это наш хоккей, а не каждый взял шайбу, и побежал. Было видно, что ребята техничные. Слава богу, я подписал в НХЛ свой контракт, не придется с ними конкурировать.

Лишние эмоции в финале? На самом деле, это наша проблема. Менталитет такой у нас, выходим как на войну и потом страдаем от этого. Наверное, надо выходить играть в хоккей, а нас настраивают, что надо выходить и народ крошить. Конечно, ребята выходят, и эмоции захлестывают, доказываем постоянно всем», – сказал Панарин.

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