Суареса прооперируют в воскресенье, он пропустит 4-6 недель

Нападающий «Барселоны» завтра будет прооперирован в связи с травмой мениска правого колена.

Хирург Рамон Кугат в воскресенье проведет хирургическую процедуру, после чего станут известны точные сроки восстановления 32-летнего уругвайца.

Сообщалось, что Суарес играл с дискомфортом в колене уже несколько недель, поэтому не всегда мог демонстрировать свою лучшую форму.

По информации Mundo Deportivo, форвард пропустит от 4 до 6 недель.

В этом сезоне Суарес в 23 матчах забил 14 голов. Его статистику смотрите здесь.