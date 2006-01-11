Суареса прооперируют в воскресенье, он пропустит 4-6 недель

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес завтра будет прооперирован в связи с травмой мениска правого колена.
Хирург Рамон Кугат в воскресенье проведет хирургическую процедуру, после чего станут известны точные сроки восстановления 32-летнего уругвайца.
Сообщалось, что Суарес играл с дискомфортом в колене уже несколько недель, поэтому не всегда мог демонстрировать свою лучшую форму.
По информации Mundo Deportivo, форвард пропустит от 4 до 6 недель.
В этом сезоне Суарес в 23 матчах забил 14 голов. Его статистику смотрите здесь.