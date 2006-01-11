Суареса прооперируют в воскресенье, он пропустит 4-6 недель

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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес завтра будет прооперирован в связи с травмой мениска правого колена.

Хирург Рамон Кугат в воскресенье проведет хирургическую процедуру, после чего станут известны точные сроки восстановления 32-летнего уругвайца.

Сообщалось, что Суарес играл с дискомфортом в колене уже несколько недель, поэтому не всегда мог демонстрировать свою лучшую форму.

По информации Mundo Deportivo, форвард пропустит от 4 до 6 недель.

В этом сезоне Суарес в 23 матчах забил 14 голов. Его статистику смотрите здесь.

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