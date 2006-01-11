Главный тренер Хави прокомментировал информацию о переговорах с «Барселоной».

«Тренировать «Барселону» — это моя мечта, не скрою. Все знают об этом. Но я сфокусирован на «Аль-Садде». Больше я ничего не скажу. Я хочу проявить уважение к Вальверде.

Представители «Барселоны» были здесь, чтобы пообщаться со мной, а также проведать Усмана Дембеле. Вот и все. Больше ничего не могу сказать. Я просто встречался с Абидалем, своим другом. Я сосредоточен на своей команде — «Аль-Садде», – сказал Хави.

Директор «Аль-Садда»: «Барса» и Хави ведут переговоры. Желаем удачи, что бы он ни решил»