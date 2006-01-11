Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Тоттенхэма», «Пэлас» против «Арсенала», «МЮ» – «Норвич»

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В 22-м туре Премьер-лиги в субботу «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» примет «Норвич», «Челси» встретится с «Бернли», «Лестер» – с «Саутгемптоном», а «Тоттенхэм» – с «Ливерпулем».

В воскресенье «Манчестер Сити» проведет выездной матч с «Астон Виллой».

Чемпионат Англии

22-й тур

Кристал Пэлас – Арсенал
Дата проведения
11 января, 15.30, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Брайтон
Дата проведения
11 января, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Норвич
Дата проведения
11 января, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Бернли
Дата проведения
11 января, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Саутгемптон
Дата проведения
11 января, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Ньюкасл
Дата проведения
11 января, 18.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Ливерпуль
Дата проведения
11 января, 20.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Борнмут – Уотфорд
Дата проведения
12 января, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Манчестер Сити
Дата проведения
12 января, 19.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
10 января, 23.00, «Брэмелл Лэйн»
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Гол:
1:0 – 53 Макберни.
Шеффилд ЮнайтедХендерсон, Башем, Иган, О`Коннелл, Болдок, Ландстрем (Бешич, 70), Норвуд, Флек, Стивенс, Макберни (Шарп, 84), Макголдрик (Муссе, 60).
Вест ХэмФабианьски (Мартин, 15), Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Нобл, Райс, Масуаку (Снодграсс, 69), Лансини (Форнальс, 84), Фелипе Андерсон, Аллер.
Предупреждение:
Бешич (86).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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