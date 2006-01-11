Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Тоттенхэма», «Пэлас» против «Арсенала», «МЮ» – «Норвич»

В 22-м туре Премьер-лиги в субботу «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», примет «Норвич», «Челси» встретится с «Бернли», «Лестер» – с «Саутгемптоном», а «Тоттенхэм» – с .

В воскресенье «Манчестер Сити» проведет выездной матч с .

Чемпионат Англии

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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