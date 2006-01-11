Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Тоттенхэма», «Пэлас» против «Арсенала», «МЮ» – «Норвич»

В 22-м туре Премьер-лиги в субботу «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» примет «Норвич», «Челси» встретится с «Бернли», «Лестер» – с «Саутгемптоном», а «Тоттенхэм» – с «Ливерпулем».
В воскресенье «Манчестер Сити» проведет выездной матч с «Астон Виллой».
Чемпионат Англии
22-й тур
- Дата проведения
- 11 января, 15.30, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 11 января, 18.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 11 января, 18.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 11 января, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 11 января, 18.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 11 января, 18.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 января, 20.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 12 января, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 12 января, 19.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 10 января, 23.00, «Брэмелл Лэйн»
- Гол:
- 1:0 – 53 Макберни.
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Шеффилд Юнайтед –
Хендерсон, Башем, Иган, О`Коннелл, Болдок, Ландстрем (Бешич, 70), Норвуд, Флек, Стивенс, Макберни (Шарп, 84), Макголдрик (Муссе, 60).
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Вест Хэм –
Фабианьски (Мартин, 15), Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Нобл, Райс, Масуаку (Снодграсс, 69), Лансини (Форнальс, 84), Фелипе Андерсон, Аллер.
- Предупреждение:
- Бешич (86).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.