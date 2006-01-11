❤️«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (1:0). Отрыв от «Лестера» 16 очков, от «Ман Сити» – 17

В 22-м туре Премьер-лиги в субботу «Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Тоттенхэмом» (1:0).
Команда Юргена Клоппа продолжает лидировать в АПЛ, опережая «Лестер» на 16 очков («лисы» при этом провели на игру больше) и «Манчестер Сити» – на 17.
61 набранное очко в 21 туре – это исторический рекорд для топ-5 лиг Европы.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 11 января, 20.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 37 Фирмино.
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Тоттенхэм –
Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз (Ламела, 69), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 69), Лукас Моура, Уинкс, Сон Хын Мин, Танганга.
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Ливерпуль –
Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 61), Хендерсон, Мане (Ориги, 81), Салах (Шакири, 90), Фирмино.
- Предупреждения:
- Гомес (23), Окслейд-Чемберлен (39).