ATP Cup. 1/2 финала. Россия – Сербия. Хачанов сыграет с Лайовичем, Медведев – с Джоковичем

В полуфинале ATP Cup сборная России встретится с Сербией.
Карен Хачанов сыграет с Душаном Лайовичем, Даниил Медведев – с Новаком Джоковичем.
Первый матч начнется в 03:00 по московскому времени.
В 10:30 на корт выйдут команды Испании и Австралии.
ATP Cup
Командный турнир ATP
3 – 12 января 2020
Перт, Австралия
Призовой фонд – 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
Сербия – Россия
Душан Лайович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия)
Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия)
Новак Джокович/ Виктор Троицки (Сербия) – Карен Хачанов/ Даниил Медведев (Россия)
Австралия – Испания
Ник Кириос (Австралия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Алекс де Минаур (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания)
Крис Гуччионе/ Джон Пирс (Австралия) – Пабло Каррено-Буста/ Рафаэль Надаль (Испания)