ATP Cup. 1/2 финала. Россия – Сербия. Хачанов сыграет с Лайовичем, Медведев – с Джоковичем

В полуфинале ATP Cup сборная России встретится с Сербией.

Карен Хачанов сыграет с Душаном Лайовичем, Даниил Медведев – с Новаком Джоковичем.

Первый матч начнется в 03:00 по московскому времени.

В 10:30 на корт выйдут команды Испании и Австралии.

ATP Cup

Командный турнир ATP

3 – 12 января 2020

Перт, Австралия

Призовой фонд – 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Сербия – Россия

Душан Лайович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия)

Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия)

Новак Джокович/ Виктор Троицки (Сербия) – Карен Хачанов/ Даниил Медведев (Россия)

Австралия – Испания

Ник Кириос (Австралия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Алекс де Минаур (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания)

Крис Гуччионе/ Джон Пирс (Австралия) – Пабло Каррено-Буста/ Рафаэль Надаль (Испания)