«Манчестер Юнайтед» разнес «Норвич» (4:0), прервав 3-матчевую серию без побед

В 22-м туре Премьер-лиги разгромил «Норвич» (4:0).

Эта победа позволила манкунианцам прервать серию из трех матчей без побед.

В турнирной таблице АПЛ «Юнайтед» идет пятым, отставая от «Челси», занимающего четвертую позицию, на пять очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица Премьер-лиги

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