«Манчестер Юнайтед» разнес «Норвич» (4:0), прервав 3-матчевую серию без побед

В 22-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич» (4:0).
Эта победа позволила манкунианцам прервать серию из трех матчей без побед.
В турнирной таблице АПЛ «Юнайтед» идет пятым, отставая от «Челси», занимающего четвертую позицию, на пять очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 11 января, 18.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уильямс, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Перейра (Гринвуд, 71), Матич, Фред, Мата, Марсьяль (Гомес, 80), Рэшфорд (Джеймс, 59).