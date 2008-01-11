«Манчестер Юнайтед» разнес «Норвич» (4:0), прервав 3-матчевую серию без побед

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В 22-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич» (4:0).

Эта победа позволила манкунианцам прервать серию из трех матчей без побед.

В турнирной таблице АПЛ «Юнайтед» идет пятым, отставая от «Челси», занимающего четвертую позицию, на пять очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

 

Манчестер Юнайтед – Норвич 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
11 января, 18.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27 Рэшфорд, 2:0 – 52, пенальти Рэшфорд, 3:0 – 54 Марсьяль, 4:0 – 76 Гринвуд.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уильямс, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Перейра (Гринвуд, 71), Матич, Фред, Мата, Марсьяль (Гомес, 80), Рэшфорд (Джеймс, 59).
НорвичКрул, Хэнли (Льюис, 80), Циммерманн, Байрэм, Ааронс, Вранчич (Амаду, 65), Тетти, Кэнтуэлл, Буэндиа, Маклин, Ида (Эрнандес, 65).

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