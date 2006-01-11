Экс-полузащитник «Кайрата» и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан попал в сферу интересов «Рубина», сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Отмечается, что 26-летний футболист не будет считаться легионером в соответствии с проектом приказа Минспорта РФ о спортсменах стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Исламхан перешел в в 2014 году из «Кубани», где выступал за молодежный состав, сумма сделки составила 350 тысяч евро. В «Кайрате» футболист провел последние 6 сезонов, забив 50 мячей. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 млн евро.