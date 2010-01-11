Семин хочет купить в «Локомотив» японского форварда «Партизана» Асано (Betting Insider)

«Локомотив» проявляет интерес к форварду «Партизана» и сборной Японии Такуме Асано, сообщает Betting Insider со ссылкой на источник в руководстве клуба. В трансфере 25-летнего футболиста заинтересован главный тренер Юрий Семин, который вынес кандидатуру Асано на рассмотрение на трансферном комитете.

При этом, по информации источника Betting Insider, трансферный бюджет на текущий сезон РПЛ уже израсходован.

Асано начал карьеру в чемпионате Японии в 2013 году, проведя в клубе «Санфречче Хиросима» три сезона (60 матчей, 13 мячей, 2 голевые передачи). В сезоне-2016/17 нападающий перешел в «Арсенал», сумма сделки составила 4 млн евро. Лондонский клуб отдал Асано в аренду «Штутгарту», где японец провел два сезона, забив 5 мячей и отдав 4 голевые передачи за 41 матч.

Впоследствии Асано играл на правах аренды за «Ганновер», а в августе 2019 года приобрел футболиста у «Арсенала» за 1 млн евро. В сезоне-2019/20 Асано провел в чемпионате Сербии 15 матчей, забив 3 мяча. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,7 млн евро.