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    НБА. «Оклахома» принимает «Лейкерс», «Даллас» играет с «Филадельфией», «Хьюстон» против «Миннесоты» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят семь матчей. 

    Сенсационная «Оклахома» примет лидера Западной конференции «Лейкерс». «Даллас» Дончича сыграет с «Филадельфией» Симмонса.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Хьюстон – Миннесота 129:95 (4 четверть)
    Дата проведения
    12 января, 01.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью
    Хьюстон
    Харден (32 + 12 подборов + 8 передач + 11 потерь), Уэстбрук (22 + 7 передач), Гордон (17), Хартенштайн (13 + 14 подборов + 4 блок-шота), Маклемор (9), Хауз (5), Риверс (4), Сефолоша (0), Такер (0), Чендлер (0).
    Миннесота
    Дженг (14), Окоги (12), Ковингтон (11 + 7 подборов + 6 перехватов), Уиггинс (11), Бэйтс-Диоп (8), Калвер (7), Рид (6), Тиг (4), Вонле (2), Напьер (1), Грэм (0).

    Бостон – Новый Орлеан 3:4 (1 четверть)
    Дата проведения
    12 января, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью
    Бостон
    Уокер (0), Браун (0), Хэйворд (0), Тейтум (0), Тайс (0).
    Новый Орлеан
    Болл (0), Харт (0), Ингрэм (0), Мур (0), Хэйс (0).

    Детройт – Чикаго 0:0 (1 четверть)
    Дата проведения
    12 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью
    Детройт
    Браун (0), Михайлюк (0), Думбуя (0), Снелл (0), Драммонд (0).
    Чикаго
    Данн (0), Саторански (0), Лавин (0), Гэффорд (0), Маркканен (0).

    Оклахома-Сити – Лейкерс
    Дата проведения
    12 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Филадельфия
    Дата проведения
    12 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Кливленд
    Дата проведения
    12 января, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Милуоки
    Дата проведения
    12 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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