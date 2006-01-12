НБА. «Оклахома» принимает «Лейкерс», «Даллас» играет с «Филадельфией», «Хьюстон» против «Миннесоты» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата проходят семь матчей.

Сенсационная «Оклахома» примет лидера Западной конференции . «Даллас» Дончича сыграет с «Филадельфией» Симмонса.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Трехочковые убивают баскетбол. Нужно с этим что-то делать, незамедлительно

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