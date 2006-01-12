НБА. «Оклахома» принимает «Лейкерс», «Даллас» играет с «Филадельфией», «Хьюстон» против «Миннесоты» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят семь матчей.
Сенсационная «Оклахома» примет лидера Западной конференции «Лейкерс». «Даллас» Дончича сыграет с «Филадельфией» Симмонса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 января, 01.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (32 + 12 подборов + 8 передач + 11 потерь), Уэстбрук (22 + 7 передач), Гордон (17), Хартенштайн (13 + 14 подборов + 4 блок-шота), Маклемор (9), Хауз (5), Риверс (4), Сефолоша (0), Такер (0), Чендлер (0).
- Дата проведения
- 12 января, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Чикаго
- Данн (0), Саторански (0), Лавин (0), Гэффорд (0), Маркканен (0).
- Дата проведения
- 12 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 12 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 12 января, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 12 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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