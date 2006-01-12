Жозе Моуринью: «Ливерпулю» повезло, что они не пропустили, а Робертсона – не удалили»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от (0:1) в 22-м туре АПЛ.

«Вчера мы полчаса тренировались защищаться после ввода мяча из аута и в итоге проиграли матч после аута.

Думаю, арбитры проделали хорошую работу, но один из помощников не заметил, что во время голевой атаки Мане дотронулся до мяча рукой.

Нам нужно играть с эйфорией, чтобы соперничать со столь хорошей командой. Считаю, что мы заслужили большего. Мы усилили давление во втором тайме и действовали более агрессивно.

Я говорил, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ, когда они обыграли «Манчестер Сити» несколько месяцев назад.

Им повезло: они могли пропустить гол, а Робертсон мог получить красную карточку», – сказал Моуринью.

Судя по всему, португалец имел в виду эпизод с нарушением правил Эндрю Робертсона на Джафете Танганге во втором тайме.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством .

Фото: кадр из трансляции