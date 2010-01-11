Конор за бой с Серроне заработает 5 млн долларов, его соперник – 2 млн

Стали известны гонорары Конора Макгрегора и Дональда Серроне за бой, который состоится 18 января на 246 в Лас-Вегасе.

Без учета процента с платных трансляций и спонсорства с Reebok, Конор получит около 5 млн долларов, а Серроне – 2 млн долларов.

За бой с Хабибом Нурмагомедовым ирландец заработал 3 млн долларов. Серроне в последнем поединке с Джастином Гэтжи получил 195 тысяч долларов.

Конор: «Победил бы Серроне даже с простудой»

«Я сломаю Ковбоя пополам». Конор и Серроне начали противостояние еще на пресс-конференции в 2015-м