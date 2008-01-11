«Челси» разгромил «Бернли» (3:0) и сохранил 5-очковый отрыв от «МЮ»

В 22-м туре Премьер-лиги разгромил на своем поле «Бернли» (3:0).

Команда Фрэнка Лэмпарда по-прежнему идет четвертой в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Юнайтед», который поднялся на пятое место, на пять очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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