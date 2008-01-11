«Челси» разгромил «Бернли» (3:0) и сохранил 5-очковый отрыв от «МЮ»

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В 22-м туре Премьер-лиги «Челси» разгромил на своем поле «Бернли» (3:0).

Команда Фрэнка Лэмпарда по-прежнему идет четвертой в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Юнайтед», который поднялся на пятое место, на пять очков.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Челси – Бернли 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
11 января, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27, пенальти Жоржиньо, 2:0 – 38 Абрахам, 3:0 – 49 Хадсон-Одои.
ЧелсиАррисабалага, Джеймс, Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Баркли, Хадсон-Одои, Маунт, Виллиан, Абрахам.
БернлиПоуп, Тарковски, Лоутон, Тэйлор, Ми, Вествуд, Леннон, Хендрик (Выдра, 73), Корк, Макнил, Вуд.
Предупреждения:
Макнил (45), Вествуд (54), Леннон (59).

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