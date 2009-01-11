Чемпионат Европы по гандболу. Групповой этап. Россия уступила Венгрии с разницей в один мяч, другие матчи

Мужская сборная России по гандболу уступила Венгрии в групповом матче чемпионата Европы в Швеции (25:26).

Чемпионат Европы-2020

Мужчины

Групповой этап

Группа E

Мальме, Швеция

1-й тур

11 января



Венгрия – Россия – 26:25 (14:13)





Россия: Санталов (5), Калараш (4), Косоротов (4), Дибиров (3), Шишкарев (2), Шкуринский (2), Андреев (2), Житников (2), Ермаков (1).

Дания – Исландия – 20.15





2-й тур

13 января



Исландия – Россия – 20.15





Дания – Венгрия – 22.30





3-й тур

15 января

Исландия – Венгрия – 20.15





Россия – Дания – 22.30





Положение в группе: Венгрия – 2 очка (1 игра), Дания – 0 (0), Исландия – 0 (0), Россия – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Две лучшие команды из группы выходят в следующий групповой раунд.

Победитель чемпионата Европы получит олимпийскую лицензию для участия в Олимпиаде-2020.

Команды, занявшие 2-е и 3-е места (без учета уже отобравшихся), выходят в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет 17-19 апреля во Франции, Германии и Норвегии.