Чемпионат Европы по гандболу. Групповой этап. Россия уступила Венгрии с разницей в один мяч, другие матчи

Мужская сборная России по гандболу уступила Венгрии в групповом матче чемпионата Европы в Швеции (25:26).
Чемпионат Европы-2020
Мужчины
Групповой этап
Группа E
Мальме, Швеция
1-й тур
11 января
Венгрия – Россия – 26:25 (14:13)
Россия: Санталов (5), Калараш (4), Косоротов (4), Дибиров (3), Шишкарев (2), Шкуринский (2), Андреев (2), Житников (2), Ермаков (1).
Дания – Исландия – 20.15
2-й тур
13 января
Исландия – Россия – 20.15
Дания – Венгрия – 22.30
3-й тур
15 января
Исландия – Венгрия – 20.15
Россия – Дания – 22.30
Положение в группе: Венгрия – 2 очка (1 игра), Дания – 0 (0), Исландия – 0 (0), Россия – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Две лучшие команды из группы выходят в следующий групповой раунд.
Победитель чемпионата Европы получит олимпийскую лицензию для участия в Олимпиаде-2020.
Команды, занявшие 2-е и 3-е места (без учета уже отобравшихся), выходят в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет 17-19 апреля во Франции, Германии и Норвегии.