Деклан Райс: «ВАР не хотят почти все игроки АПЛ»

Полузащитник Деклан Райс рассказал об отношении игроков к системе видеопомощи арбитрам (ВАР) после отмены гола команды в игре с (0:1) на последних минутах.

«Мы в ярости, все парни очень злы. Я пересмотрел момент – мне просто ударили мячом в руку.

По нынешним правилам, когда футболист двигается вот так, это игра рукой, но ведь это не преднамеренно. Это просто удар по зубам.

Считаю, так думает каждый игрок Премьер-лиги, не только я: почти все не хотят ВАР в игре.

В этом сезоне было так много абсолютно сумасшедших решений. Люди радовались применению ВАР, словно речь шла о голе. Футбол не должен быть таким», – сказал Райс в эфире Sky Sports.

Жозе Моуринью: «ВАР надо называть ВР. «Ассистент рефери» – это неправда. Они сами судьи»

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