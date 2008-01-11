Загитова получала более 600 тысяч рублей за один выход в шоу Навки (Аргументы и факты)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию получала около 10 тысяч долларов за одно выступление в шоу «Спящая красавица», сообщают «Аргументы и факты».

В середине декабря прошлого года Загитова объявила о приостановке карьеры. С 28 декабря по 7 января фигуристка приняла участие в шоу Навки «Спящая красавица». Выступления проходили в Москве на арене «Мегаспорт».

По неофициальным данным, гонорар Загитовой составил около 10 тысяч долларов за выход (примерно 610 тысяч рублей – прим. Sports.ru).

Двукратная чемпионка мира также выступала в новогодних шоу – она исполнила главную роль в постановке «Волшебник страны Оз». Ранее хореограф говорил, что фигуристы получают в его шоу 150-200 тысяч рублей за один выход на лед.

Ну и как там Загитова без спорта? Катает в шоу Навки (в роли принцессы), уже выучила парную поддержку