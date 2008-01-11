Загитова получала более 600 тысяч рублей за один выход в шоу Навки (Аргументы и факты)

Теги Татьяна Навка Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова деньги Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получала около 10 тысяч долларов за одно выступление в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», сообщают «Аргументы и факты».

В середине декабря прошлого года Загитова объявила о приостановке карьеры. С 28 декабря по 7 января фигуристка приняла участие в шоу Навки «Спящая красавица». Выступления проходили в Москве на арене «Мегаспорт».

По неофициальным данным, гонорар Загитовой составил около 10 тысяч долларов за выход (примерно 610 тысяч рублей – прим. Sports.ru).

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также выступала в новогодних шоу – она исполнила главную роль в постановке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Ранее хореограф говорил, что фигуристы получают в его шоу 150-200 тысяч рублей за один выход на лед.

Ну и как там Загитова без спорта? Катает в шоу Навки (в роли принцессы), уже выучила парную поддержку

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