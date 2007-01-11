Владимир Драчев: «Праздники, новогодние сборы, переезды – команду это выбивает из колеи каждый год»

Президент Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев подвел итоги эстафет на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Женская команда России заняла 7-е место, мужчины финишировали 4-ми.

«Я бы не сказал, что совсем провалили эстафеты. Этот этап я бы вообще не оценивал отдельно от сезона. Нужно пройти Рупольдинг и Поклюку, и тогда можно будет что-то говорить в целом.

Новогодние праздники, новогодние сборы, переезды. У каждого все свое, и нас это достаточно сильно выбивает из колеи каждый год. Нюансов очень много.

Пусть тренеры посмотрят, предложат свои варианты, что нам нужно изменить. Хотя в плане качества стрельбы тут, безусловно, нужно работать. Видно, что когда поднимается ветер, работа на огневых рубежах у нас неэффективная.

Оберхоф – это практически всегда ветер. И в ветер нужно уметь работать. Но стрелять так неприлично. Максимально один запасной патрон на спортсменку надо тратить. Три – там, пять – там. Не очень уверенно мы в стрельбе женской.

Что касается мужиков, то они молодцы, отработали. В таких погодных условиях ребята справились очень хорошо. Три первые команды – явные лидеры, все с двумя штрафными кругами. Мы были на грани, но в целом – нормально, заняли четвертое место без двух лидеров.

Эти этапы – подготовительные. На каждом этапе видно, где можно найти резерв, где есть отклонение от нормы», – сказал Драчев.