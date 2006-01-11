Юрген Клопп: «Я на седьмом небе от счастья, но мы должны были забить больше»

Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги выездного матча 22-го тура АПЛ с (1:0).

«Первое и главное: результат превыше всего. Одна команда заслужила победу – это мы. Победить в гостях у «Тоттенхэма» – это нечто особенное.

То, что исход игры не был предрешен после 50-60 минут, – наша вина. Это был очень напряженный матч.

Можно ожидать, что они будут глубоко обороняться на своем стадионе, но в первом тайме они играли по схеме 4-6-0. Если бы победить на этой арене было легко, это удавалось бы намного большему числу команд.

Благодаря победе я на седьмом небе от счастья, но нужно обсудить и нашу игру. Мы должны были забить больше голов – это правда. Надо быть честными с собой: мы могли забить больше и должны были это сделать – особенно на этом стадионе против такой команды, как «Тоттенхэм».

Мы до конца оставались сосредоточенными, а они шли вперед. Такой отрезок, какой провели мы, влияет на ритм. Во втором тайме несколько наших ребят подустали, но мы с этим справились», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (1:0). Отрыв от «Лестера» 16 очков, от «Ман Сити» – 17

Моуринью лишь дважды обыграл Клоппа в 11 матчах. Только против Кумана его статистика хуже