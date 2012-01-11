Кубок мира. Эстафета. Халили, Гараничев, Елисеев и Латыпов побегут за Россию

11 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе пройдет мужская эстафета. За Россию побегут Карим Халили, , Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Дата проведения 11 января, 18.15

Россия (№5): Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов.

Норвегия (№1): Ларс Хельге Биркеланд, Эрленд Овренг Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шостад Кристиансен.

Франция (№2): Эмильен Жакелен, Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№3): Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Швеция (№7): Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Украина (№9): Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов.

Австрия (№13): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард.