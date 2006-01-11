Моуринью про 0:1 с «Ливерпулем»: «Встречались лучшая команда мира и команда в сложной ситуации»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча 22-го тура АПЛ с (0:1).

«Таков футбол. Иногда ты получаешь больше, чем заслужил, иногда – меньше. Сегодня мы не получили ничего, хотя заслужили хотя бы что-то.

Встречались лучшая команда мира и команда, находящаяся в сложной ситуации, страдающая из-за травм, проводящая сложный отрезок сезона.

Парни действовали замечательно, когда мы старались изменить ход матча и создать проблемы сопернику.

Можно говорить о месте в топ-4, когда ты начинаешь сезон с самого начала. Но сложно говорить об этом, когда ты начинаешь работать при отставании в 12 очков», – сказал Моуринью.

Моуринью лишь дважды обыграл Клоппа в 11 матчах. Только против Кумана его статистика хуже