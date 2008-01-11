Ибрагимович забил 269 голов в топ-5 лиг Европы. Он 11-й в истории

Нападающий «Милана» отличился в матче 19-го тура Серии А с «Кальяри» (2:0, второй тайм).

Это его первый гол после возвращения в итальянский клуб и 269-й за время выступлений в пяти ведущих лигах Европы.

В частности, Златан забил свой 123-й мяч в Серии А. Также он выступал в АПЛ (за «Манчестер Юнайтед»), (за «Барселону») и Лиге 1 (за «ПСЖ»).

38-летний швед обошел бывшего форварда «Шальке» , всю карьеру выступавшего в Бундеслиге, в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг Европы. Сейчас Златан занимает чистое 11-е место в рейтинге.

Следующим в рейтинге идет экс-нападающий «Лацио» , забивший 274 гола в Серии А.