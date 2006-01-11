Трансфер Боженика в ЦСКА за 5 млн евро сорвал новый агент игрока

Стали известны детали несостоявшегося трансфера в нападающего «Жилины» Роберта Боженика.

Московский клуб предложил за 20-летнего форварда сборной Словакии 5 миллионов евро и договорился с «Жилиной», но сделку сорвал новый агент игрока.

Боженик без ведома своего представителя Юзефа Антошика начал сотрудничать с Мартином Петрашом, из-за которого трансфер в ЦСКА и не состоялся, как и переход в «Дженоа».

На футболиста также претендовало московское «Динамо».

Боженик забил 16 голов в 48 матчах словацкой лиги. Его статистику смотрите здесь.