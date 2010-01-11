Клопп и Трент – лучшие в АПЛ в декабре, «Барса» зовет Хави, Знарок опять проиграл и другие новости утра

1. Юрген Клопп в 4-й раз за сезон стал тренером месяца в АПЛ и повторил рекорд Гвардиолы. Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд признан лучшим игроком декабря.

В субботу в Европе много интересного футбола: «Интер» встречается с «Аталантой», «Лацио» – с «Наполи», а «Тоттенхэм» Моуринью принимает «Ливерпуль». Все эти матчи представлены в новом туре X5, игры на миллион от Winline. Условия простые: дайте верный прогноз на 5 топ-матчей и получите шанс выиграть миллион рублей. Участие бесплатно, нужно лишь получить первый купон, установив приложение Winline.

2. КХЛ. ЦСКА победил «Куньлунь», «Сочи» по буллитам обыграл «Спартак», «Салават» уступил «Динамо». У ЦСКА 13 побед в 16 последних матчах, «Динамо» выиграло 8 из 10 последних матчах.

3. Представители «Барселоны» встретились в Дохе с Хави и зовут его в клуб. Тренеру «Аль-Садда» предложен 2-летний контракт. При этом Вальверде не будут увольнять посреди сезона, пишут, что стороны решили расстаться летом.

4. Трансферы. ЦСКА отдал Нисимуру в аренду «Портимоненсе», Лукас вернулся в «Васко». «Рубин», «Локомотив» и «Динамо» претендуют на Комличенко, динамовцы также рассматривают вариант с Соболевым. Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину, однако оценил трансфер как маловероятный.

«Челси» и клубы РПЛ включились в борьбу за вингера «Атлетико» Лемара (агент, впрочем, опроверг информацию об интересе из России). «МЮ» в ближайшее время может оформить трансфер Бруну Фернандеша, президент «Спортинга» прилетел в Англию. «Ювентус» готов летом предложить Доннарумме 5-летний контракт с зарплатой 9 млн евро в год.

Наконец, топ-трансфер: сын Черчесова покинул «Балтику», не проведя ни матча за 1,5 года.

5. Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе, Матвей Елисеев – 4-й, Александр Логинов – 5-й.

6. «Милан» хочет пригласить Аллегри. В клубе планируют, что он станет их Фергюсоном.

7. НХЛ. «Каролина» победила «Аризону», «Детройт» взял верх над «Оттавой», «Питтсбург» играет в гостях с «Колорадо».

8. Форвард «Барсы» Луис Суарес может пропустить 6 недель из-за травмы колена. Возможно, потребуется операция.

9. Гран-при Германии-2019 с подиумом Квята – лучшая гонка десятилетия по итогам голосования на официальном сайте «Формулы-1».

10. Тренер Анатолий Хованцев написал письмо в СБР с просьбой рассмотреть биатлониста Дмитрия Малышко в качестве кандидата в сборную на ЧМ-2020.

11. В Госдуме предложили продавать пиво крепостью не более 5% на всех спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских.

12. В 18-м туре Евролиги «Химки» дома проиграли «Зениту», ЦСКА в гостях победил «Баварию».

13. Дакар-2020: Алонсо показал шестое время, Сайнс-старший, Каргинов и Брейбек лидируют, Карякин опустился на третье место, а пятикратный победитель «Дакара» Николаев сошел из-за технических проблем.

14. НБА. «Бруклин» обыграл «Майами», «Мемфис» – «Сан-Антонио». Другие результаты – здесь.

15. Голкипер «Брайтона» Райан пожертвует 500 долларов за каждый сэйв в АПЛ в эти выходные для борьбы с пожарами в Австралии. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон перевел 500 тысяч долларов организациям по защите дикой природы и пожарным службам.

Цитаты дня.

Игорь Шестеркин: «В Нью-Йорке люди узнают, хотя я ### с горы, как говорится»

Клопп о позиции Моуринью: «Думаю, он был вратарем. Погуглите, время есть. Полузащитник? Прости, Жозе»

Сергей Чепиков: «Мы должны IBU около 700 тысяч евро. Может, кто-то из телезрителей окажет спонсорскую поддержку»

Боец ММА Ритч: «Путин нравится большинству американцев»

Тренер «Малаги» о видео с пенисом: «Я жертва этой истории. Такие ситуации часто приводят к суициду»