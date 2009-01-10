Журналист Гонсало Миро: «Вальверде покинет «Барселону» в июне»

Испанский журналист и телеведущий Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет команду по завершении сезона.

и Вальверде прекратят сотрудничество в июне. Решение принято и им, и клубом», – сказал Миро.

«Барселона» накануне уступила в матче 1/2 финала Суперкубка Испании (2:3) и завершила выступление в турнире. При этом руководство каталонского клуба не намерено сейчас увольнять тренера.

Сине-гранатовые лидируют в Ла Лиге, однако 40 набранных очков в 19 турах – худший показатель команды за последние 11 лет.

«Барса» доминировала почти весь матч. Но в последние 20 минут вмешался Симеоне (а Вальверде не ответил)