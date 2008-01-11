«Ювентус» готов летом предложить Доннарумме 5-летний контракт с зарплатой 9 млн евро в год

интересуется вратарем «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.

Туринский клуб готов летом предложить 20-летнему голкиперу контракт на пять лет с зарплатой девять миллионов евро в год, причем она будет расти со временем. Сейчас игрок получает шесть миллионов в год.

Руководство «бьянконери» работает над трансфером совместно с агентом Доннаруммы Мино Райолой, с которым у клуба сложились хорошие отношения после летней сделки по защитнику Маттейсу де Лигту.

Действующий контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.