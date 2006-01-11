Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес дель Амо высказался по поводу скандальной истории с его участием.

На этой неделе в интернет попало пикантное видео, украденное из мессенджера специалиста. Он отправил ролик в личном чате. На записи, в частности, виден пенис тренера. Клуб в итоге отстранил Санчеса на время расследования инцидента.

«У меня остается 300 сообщений, на которые я еще не успел ответить, также люди выражают мне поддержку и симпатию.

Я не могу говорить, потому что клуб отстранил меня. Не могу разглашать информацию. Когда я смогу высказаться, все станет на свои места, не переживайте.

Я не сомневаюсь, что все разрешится, а жертва в этой истории – я. Я стал жертвой шантажа. Это нарушение права на неприкосновенность частной жизни.

Но у меня достаточно сил, чтобы двигаться дальше. Жертвы подобных преступлений и травли часто заканчивают жизнь самоубийством, в частности, из-за огромного давления, оказываемого СМИ, и отсутствия должного отношения и наблюдения за такого рода ситуациями», – заявил Санчес.