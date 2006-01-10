Нападающий «Барселоны» в субботу пройдет медосмотр в связи с травмой правого колена.

32-летний форвард играл с дискомфортом в колене уже несколько недель, поэтому не всегда мог демонстрировать свою лучшую форму, сообщает Sport.es.

Хирург Рамон Кугат изучит состояние колена уругвайца. Есть вероятность, что игроку потребуется операция.

«Барселона» может потерять Суареса примерно на шесть недель. Сам игрок намерен вернуться в строй и набрать форму к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов с .

Суарес в конце прошлого сезона уже перенес операцию на колене, получив травму в матче Лиги чемпионов против .