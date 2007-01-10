«Локомотив» и «Динамо» претендуют на Комличенко, как и «Рубин»

Форвард «Млада-Болеслава» Николай Комличенко привлек внимание нескольких российских клубов, сообщает «Спорт-Экспресс».
Помимо «Рубина», который является главным претендентом на 24-летнего игрока, им также интересуются «Локомотив» и «Динамо».
Для покупки Комличенко железнодорожникам сначала придется продать Эдера или Федора Смолова. «Динамо» же в любом случае планирует подписать форварда зимой, и Комличенко – один из вариантов.
Ожидается, что «Динамо» даст ответ по Комличенко в начале следующей недели, после чего футболист примет решение о переходе в один из клубов.
Комличенко забил 39 мячей за полтора сезона в чешском клубе, сейчас он делит первое место в списке бомбардиров чемпионата с 10 голами.