«Локомотив» и «Динамо» претендуют на Комличенко, как и «Рубин»

Форвард «Млада-Болеслава» привлек внимание нескольких российских клубов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Помимо «Рубина», который является главным претендентом на 24-летнего игрока, им также интересуются и «Динамо».

Для покупки Комличенко железнодорожникам сначала придется продать Эдера или Федора Смолова. же в любом случае планирует подписать форварда зимой, и Комличенко – один из вариантов.

Ожидается, что «Динамо» даст ответ по Комличенко в начале следующей недели, после чего футболист примет решение о переходе в один из клубов.

Комличенко забил 39 мячей за полтора сезона в чешском клубе, сейчас он делит первое место в списке бомбардиров чемпионата с 10 голами.