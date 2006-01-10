Евролига. 18-й тур. «Химки» – «Зенит», ЦСКА в гостях сыграет с «Баварией» и другие матчи

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Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут санкт-петербургский «Зенит».

Московский ЦСКА в гостях сыграет с немецкой «Баварией».

Евролига

Регулярный чемпионат

18-й тур

Химки Россия  –  Зенит Россия
Дата проведения
10 января, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
10 января, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Виллербанн Франция  –  Црвена Звезда мтс Сербия
Дата проведения
10 января, 22.45, «Астробаль»
Онлайн матча

Валенсия Баскет Испания  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
10 января, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Барселона Ласса Испания  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
10 января, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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