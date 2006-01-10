Евролига. 18-й тур. «Химки» – «Зенит», ЦСКА в гостях сыграет с «Баварией» и другие матчи

Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут санкт-петербургский «Зенит».
Московский ЦСКА в гостях сыграет с немецкой «Баварией».
Евролига
Регулярный чемпионат
18-й тур
- Дата проведения
- 10 января, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 10 января, 22.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 10 января, 22.45, «Астробаль»
- Дата проведения
- 10 января, 23.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 10 января, 23.00, «Палау Блауграна»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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