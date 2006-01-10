Игорь Шестеркин: «В Нью-Йорке люди узнают, хотя я ### с горы, как говорится»

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от второго матча в НХЛ.

Россиянин отразил 46 бросков из 49 и одержал победу в игре с «Нью-Джерси» (6:3).

 – Уже более-менее привык к НХЛ, но бросков в этой игре было больше. Получился очень интересный матч, я меньше переживал.

 – По вашим воротам нанесли 49 бросков. Это доставило дополнительные трудности?

 – Мне нравится, когда по моим воротам много бросают, набиваю статистику.

 – Вы в таких матчах лучше играете? Все время не выключаетесь из игры?

 – Не знаю, все равно пропустил, как в первом матче.

 – Третий гол в ваши ворота был немного странный. Вы поняли, почему арбитры засчитали гол?

 – В этом моменте не понял, где судья увидел, что шайба пересекла линию ворот. Да и сами ворота были сдвинуты.

 – Приятно, что вам доверяют второй матч подряд?

 – Я очень благодарен тренеру за такую возможность. Хочу играть с каждой встречей все лучше и лучше, чтобы закрепиться здесь.

 – Что чувствовали, когда переполненная арена скандировала: «Игорь! Игорь!»?

 – Слышал, как стадион скандировал мое имя, прямо мурашки по коже. Спасибо болельщикам, это придает уверенности и сил.

 – Ожидали, что фанаты «Рейнджерс» так быстро примут вас?

 – Не ожидал, в шоке от этого. Когда мою фамилию объявляли, арена заликовала, я просто в одну точку уставился, чтобы не расплакаться.

 – Как вообще оцените свой дебют в лучшей лиге мира?

 – Очень счастлив, что дебютировал в НХЛ, хочу играть еще лучше, так как недочеты еще есть. Потом времени не будет, поезд может уехать до «Хартфорда», куда я не очень хочу ехать.

 – Какие обряды для новичков есть в НХЛ?

 – Перед первым матчем нужно делать ставку на игру. Если команда выигрывает, то на победные деньги все что-то делают.

 – В Нью-Йорке вас узнают?

 – На улице люди уже узнают, хотя я ### с горы, как говорится. Желают удачи. Но Нью-Йорк – дорогой город, тяжело гулять по основным точкам, – сказал Шестеркин.

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