Игорь Шестеркин: «В Нью-Йорке люди узнают, хотя я ### с горы, как говорится»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от второго матча в .

Россиянин отразил 46 бросков из 49 и одержал победу в игре с «Нью-Джерси» (6:3).

– Уже более-менее привык к НХЛ, но бросков в этой игре было больше. Получился очень интересный матч, я меньше переживал.

– По вашим воротам нанесли 49 бросков. Это доставило дополнительные трудности?

– Мне нравится, когда по моим воротам много бросают, набиваю статистику.

– Вы в таких матчах лучше играете? Все время не выключаетесь из игры?

– Не знаю, все равно пропустил, как в первом матче.

– Третий гол в ваши ворота был немного странный. Вы поняли, почему арбитры засчитали гол?

– В этом моменте не понял, где судья увидел, что шайба пересекла линию ворот. Да и сами ворота были сдвинуты.

– Приятно, что вам доверяют второй матч подряд?

– Я очень благодарен тренеру за такую возможность. Хочу играть с каждой встречей все лучше и лучше, чтобы закрепиться здесь.

– Что чувствовали, когда переполненная арена скандировала: «Игорь! Игорь!»?

– Слышал, как стадион скандировал мое имя, прямо мурашки по коже. Спасибо болельщикам, это придает уверенности и сил.

– Ожидали, что фанаты так быстро примут вас?

– Не ожидал, в шоке от этого. Когда мою фамилию объявляли, арена заликовала, я просто в одну точку уставился, чтобы не расплакаться.

– Как вообще оцените свой дебют в лучшей лиге мира?

– Очень счастлив, что дебютировал в НХЛ, хочу играть еще лучше, так как недочеты еще есть. Потом времени не будет, поезд может уехать до «Хартфорда», куда я не очень хочу ехать.

– Какие обряды для новичков есть в НХЛ?

– Перед первым матчем нужно делать ставку на игру. Если команда выигрывает, то на победные деньги все что-то делают.

– В Нью-Йорке вас узнают?

– На улице люди уже узнают, хотя я ### с горы, как говорится. Желают удачи. Но Нью-Йорк – дорогой город, тяжело гулять по основным точкам, – сказал Шестеркин.

Шестеркин против «Нью-Джерси»: 46 сэйвов, 2-я победа подряд, 3-я звезда матча