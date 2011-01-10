Голкипер «Брайтона» пожертвует 500 долларов за каждый сэйв в АПЛ в эти выходные для борьбы с пожарами в Австралии

Вратарь Мэтью Райан объявил о том, что сделает пожертвование для помощи в борьбе с лесными пожарами, бушующими в Австралии последние месяцы.

«Я пожертвую 500 долларов за каждый сэйв, сделанный вратарями АПЛ в эти выходные», – сообщил 27-летний австралиец в твиттере.

Пожары в Австралии продолжаются с октября 2019 года. Из-за стихийного бедствия погибло более 20 человек и миллиарда животных, сгорело около 10 млн гектаров растительности.

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