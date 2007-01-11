Гран-при Германии-2019 с подиумом Квята – лучшая гонка десятилетия (Formula1.com)

На официальном сайте «Формулы-1» завершилось голосование за звание лучшей гонки 2010-х.

В опросе победил Гран-при Германии 2019 года.

Гонка проходила в переменчивых погодных условиях, что привело к семи сходам. Победу в Хоккенхайме одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прорвался с последнего места на второе. Третью позицию занял пилот «Торо Россо» Даниил Квят.

Второе место в голосовании занял Гран-при Канады-2011, третье – Гран-при Бразилии 2019 года.

В «Формуле-1» хаос: топы вылетали и разбивали машины, на подиум приехали с последнего места

Это может восхищать или бесить, но мы живем в эпоху Хэмилтона и Феттеля. За 10 лет они выиграли 121 Гран-при

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