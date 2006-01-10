«Барса» не уволит Вальверде. Бартомеу понравился матч с «Атлетико» (COPE)

не планирует увольнять главного тренера Эрнесто Вальверде после поражения от «Атлетико» (2:3) в Суперкубке Испании.

По информации журналистки COPE Хелены Кондис, президент каталонцев не рассматривает подобный вариант.

Более того, глава «Барселоны» и часть совета директоров считают, что вчерашний матч был одним из лучших в сезоне.

После 19 туров «Барселона» идет на первом месте в Ла Лиге, набрав 40 очков.

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