Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.

При этом 72-летний специалист отметил, что заполучить форварда будет трудно. «Он один из лучших игроков в России», – отметил Адвокат.

«Я не очень верю в это (аренду Кокорина). Это очень важный парень как с футбольной точки зрения, так и с зарплатной. В «Зените» меня знают. Возможно, они подумают и решат отправить его ко мне на 5 месяцев.

Мне позвонил журналист из России, я попросил у него выяснить [по поводу Кокорина]. Он сделал это, но при этом немедленно опубликовал информацию. Очень жаль», – добавил Адвокат.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» хочет арендовать Кокорина до конца сезона. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя эту информацию, отметил, что клуб не отдает в аренду ведущих игроков.